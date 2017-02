"Patriot": Serienstart im Februar bei Amazon

Ende Februar startet Amazon Prime seine neue Dramaserie "Patriot". Zum Start ist der Politthriller in englischer Originalfassung zu sehen, noch in diesem Frühjahr sollen die synchronisierten Episoden folgen.



Amazon Prime Video hat den Serienstart von "Patriot" für den 24. Februar angekündigt. Die einstündige Dramaserie geht gleichzeitig in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich online. In Berlin gab es Einblicke in die Serie allerdings schon vorher. Auf der diesjährigen Berlinale feiert "Patriot" Weltpremiere.

Der Politthriller erforscht die weniger bekannten, unglamourösen Aspekte des Lebens eines Nachrichtenoffiziers. "Patriot" handelt von zwei ungleichen Brüdern. Einer ist ein lässiger Folksänger, der sich treiben lässt, der andere ein zielgerichteter, auch oft zynischer US-Senator.



Autor und Regisseur von "Patriot" ist Steven Conrad ("Das erstaunliche Leben des Walter Mitty"). Patriot war Teil der Amazon Pilot Season im letzten Jahr, einem Entwicklungsprozess, der allen Amazon-Kunden die Möglichkeit gab, Pilotfolgen zu streamen, zu bewerten und dabei an der Auswahl neuer Amazon Originals mitzuwirken. Die Serie soll im Laufe des Jahres zudem global für Prime-Video-Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Territorien verfügbar sein.