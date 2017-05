Pay-TV: Tele Columbus und M7 arbeiten weiter zusammen

Der TV-Plattformbetreiber M7 Group und Kabelnetzbetreiber Tele Columbus Gruppe wollen nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit verlängern. Damit bestätigen sie eine langjährige Kooperation für Pay-TV-Kunden.



Die beiden Unternehmen wollen weiter gemeinsame Sache für die Zuführung von deutschen und internationalen Pay-TV-Programmen machen. Das haben Tele Columbus und M7 am heutigen Dienstag auf der "Anga Com 2017" verkündet.