Pay-TV in Feierlaune - Rekordwerte und Investitionen in Aussicht

Abozahlen und Reichweite expandieren - der Trend soll durch Investitionen noch gestärkt werden. Allein 2017 wurden vom Pay-TV 2 Milliarden Euro in Eigenproduktionen gesteckt.



Pay-TV und Videodienste im deutschsprachigen Raum verzeichnen weiter steigende Nachfrage und investieren verstärkt in lokale Eigenproduktionen. Dies sind die zentralen Ergebnisse der Marktanalyse Pay-TV in Deutschland 2018, die der Vaunet – Verband Privater Medien diesen Mittwoch in München vorgestellt hat.



Die Reichweite deutscher Pay-TV-Programme liegt zum Ende des ersten Halbjahres 2018 mit durchschnittlich 16,6 Millionen Zuschauern pro Monat knapp über dem Vorjahresgesamtwert von 16,2 Millionen. 2016 lag man noch bei einem Wert von 13,1 Millionen.