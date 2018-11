"Phantastische Tierwesen" erobern nordamerikanische Kino-Charts

Magier, Fabelwesen und dunkle Mächte: Der zweite Teil von "Phantastische Tierwesen" ist in den USA und Kanada der erfolgreichste Film des Wochenendes. Er spielte aber weniger Geld ein als erwartet.



So zauberhaft wie erhofft ist der Start nicht verlaufen: "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" hat an seinem ersten Wochenende in den USA und Kanada 62 Millionen Dollar (54 Millionen Euro) eingespielt. Der Film in der "Harry Potter"-Welt blieb damit unter den Erwartungen.