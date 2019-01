Philips TV integriert Alexa auf weiteren Geräten

Alexa built-in kommt in der 6814 LCD-TV Serie von Philips TV auf den Markt. Die Einführung von Android 9 bringt noch mehr Folgen für Nutzer mit sich.



Bei Philips TV will man Sprachassistenzdienste mehr untertsützen. Aus diesem Grund kündigt das Unternehmen an, Android 9 Pie in die eigenen Geräte zu integrieren. Damit geht sowohl das Google Assistant build-in als auch "Works with Alexa" einher.