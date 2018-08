Phoenix-Dokumentationen stellen die Was-wäre-wenn-Frage

Was wäre, wenn sich die Geschichte anders entwickelt hätte, als sie es hat? Zwei neue Phoenix-Dokumentationen widmen sich diesem Gedankenexperiment mit wissenschaftlicher Unterstützung.



Die eine Dokumentation fragt, wie es mit Europa weitergegangen wäre, wenn bei der Schlacht von Marathon 490 vor Christus nicht Athens, sondern das viel größere Heer der Perser gesiegt hätte, wie der Phoenix mitteilte.