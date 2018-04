Phoenix plant Spezial zum 10. Jahrestag der Finanzkrise

2008 erlebte die Welt eine fast noch nie dagewesene Wirtschaftskrise. Phoenix sucht zum Jahrestag des Ereignisses Betroffene auf, die von ihren Geschichten und Erfahrungen mit und seit der großen Lehman-Pleite berichten.



In Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk und der Programmgruppe ARD-Börse TV will Phoenix Dokumentation den Börsencrash von 2008 unter die Lupe nehmen. Dabei, so kündigt es der Sender an, soll es um die Konsequenzen für Banken, Länder und Verbraucher gehen.