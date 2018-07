Phoenix überträgt Gerichtsurteil zum Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag unter dem Hammer: Phoenix zeigt Urteilsverkündung in Karlsruhe.



Morgen könnte der langjährige Streit um den Rundfunkbeitrag ein Ende haben. Dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrages. Mit Phoenix sind Zuschauer von der Couch aus im Gerichtssaal dabei.