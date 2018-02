Pilawa bleibt bis Ende 2020 bei der ARD

Jörg Pilawa bleibt dem Ersten erhalten. Seit 2014 ist der Moderator wieder in Diensten der ARD und wird dies nun noch knapp drei weitere Jahre auch bleiben.



Die ARD und Jörg Pilawa (52) haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bis Ende 2020 geeinigt. Das bestätigte der Entertainer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Pilawa, der seit 2014 nach seiner Rückkehr vom ZDF wieder fürs Erste und auch für NDR Fernsehen tätig ist, wird in diesem Jahr unter anderem wieder eine Staffel der ARD-Vorabendshow "Quizduell" moderieren.