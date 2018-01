"Planet CES": Welche Themen die Technikmesse ausblendet

Kurz nach Neujahr blicken Technikbegeisterte nach Las Vegas: Auf der Messe CES werden neuste Trends in der Unterhaltungselektronik und anderen Innovationsfeldern vorgestellt. Doch manche Themen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, werden weitgehend ausgeblendet.



111 Sekunden. Länger wollte sich Intel-Chef Brian Krzanich auf der Technikmesse CES nicht mit dem gewaltigen Chip-Debakel rund um die Sicherheitslücken "Meltdown" und "Spectre" beschäftigen. Viele CES-Besucher hatten auf eine echte Entschuldigung gehofft und wollten in der Keynote-Ansprache auf der Technik-Messe CES das Versprechen hören, dass der weltgrößte Chip-Hersteller in Zukunft dem Thema Sicherheit einen größeren Stellenwert einräumen wird.