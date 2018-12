Platine als Weltmodell: Hackerkongress will nach vorne schauen

Der Zulauf zum Chaos Communication Congress wird jedes Jahr größer. Tausende kommen in Leipzig zum kreativen Umgang mit Technik zusammen. Das viertägige Treffen stellt die Entwicklung der digitalen Gesellschaft auf einen kritischen Prüfstand.



Löten und programmieren, blinken und diskutieren: Die rund 16 000 Teilnehmer auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) haben nach Weihnachten gut zu tun. In mehr als 160 Vorträgen und Workshops allein an den fünf Hauptorten des Leipziger Messegeländes wollen sie mal in kleinste Details von Computerplatinen eintauchen, mal nichts weniger als die Welt retten. Der zum 35. Mal stattfindende Chaos Communication Congress, kurz 35c3, gilt als weltgrößtes Hacker-Treffen.



Die Szene ist in die Jahre gekommen und wird sich ihrer eigenen Geschichte bewusst - auch zur Vergewisserung der eigenen Stärken. Das diesjährige Motto lautet "refreshing memories": Damit will der 35c3 Erinnerungen auffrischen und "in beängstigenden Zeiten von Wissenschafts- und Wahrheitsfeindlichkeit sowie Populismus eine Kultur der Weltoffenheit und Fakten zelebrieren", erklärt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs.



Erinnerung kann aber auch politisch instrumentalisiert und verzerrt werden. "Wir beobachten weltweit politische Bewegungen, die über Erinnerungen argumentieren", sagt Neumann. Als Beispiel nennt er die "Make America Great Again"-Kampagne von US-Präsident Donald Trump. Solche "rückwärtsgewandten Strömungen" glorifizierten eine Vergangenheit, die es so nicht gegeben habe. "Wir denken, dass es wichtig ist, mit einer positiven Sicht nach vorne zu blicken."