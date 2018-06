Plazamedia: baut modernstes IP-basiertes Sendezentrum

Die Inbetriebnahme von Europas modernsten und komplett IP-basierten Sendezentrum steht zur neuen Bundesliga Saison an.



Der Content-Solution-Anbieter Plazamedia baut an seinem Standort in Ismaning bei München Europas modernstes, IP-basiertes Sendezentrum. Dazu investiert das Unternehmen in eine frei skalierbare und zukunftssichere Infrastruktur mit einem Gesamtdatendurchsatz von 6,4 Terabit pro Sekunde.