Plazamedia und Comcast schließen Vertriebsallianz

Die Produktionsfirma Plazamedia hat sich mit dem amerikanischen Netzbetreiber Comcast zusammengetan und eine Vertriebsallianz verkündet. Die Zusammenarbeit umfasst Vermarktungskomponenten, als auch die Bereitstellung von Inhalten.



Am Dienstag gaben Plazamedia und Comcast Technology Solutions ihre Zusammenarbeit bekannt. Über die hauseigene Videoplattform "mpx" verbreitet und vermarktet Plazamedia in Zukunft Videoinhalte von Comcast. Andersherum stellen sie eigene Produktionen dem amerikanischen Unternehmen zur Verfügung.