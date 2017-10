Plötzliches Aus: Kein Sport1 US auf Amazon Channels

Nutzer der OTT-Plattform Amazon Channels müssen auf Sport1 US verzichten. Aus kommt unerwartet.



Amerikanische Sportarten erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Doch wer dazu auf Sport1 US und Amazon Channels setzte, der geht in Zukunft leer aus. Wie ein Sport1-Sprecher nun bekannt gab, gibt es den Sender nicht mehr über die OTT-Plattform zu sehen.