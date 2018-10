Porno-Konsum im Netz: Was macht die Deutschen an?

Eine Studie enthüllt schlüpfrige Fakten zum Online-Porno-Konsum. Deutschland rangiert weltweit recht weit vorne, ist aber bei den Suchbegriffen etwas einfallslos.



Die Deutschen lieben es deutsch - Suchanfragen wie "german" und "deutsch" sind hierzulande die Top-Suchbegriffe, wenn es um Online-Pornos geht. Auf den Plätzen drei und vier folgen mit "mom" und "step mom" eher fragwürdige Tendenzen, dieser Trend ist aber auch andernorts zu verzeichnen. International führt der Begriff "lesbian" die Hitliste an.