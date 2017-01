ProSieben: Deutsche Promis treffen auf Darts-Profis

Bei der ersten deutschen "Promi-Darts-WM" kämpfen acht deutsche Prominente am Samstagabend auf ProSieben um den Sieg an der Scheibe. Unterstützt werden sie dabei von Weltklasse-Profis wie dem frisch gekürten Weltmeister Michael van Gerwen.



