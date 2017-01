ProSieben: "Galileo" startet interaktive Woche

"Galileo" startet eine interaktive Themenwoche. In täglich einem Beitrag müssen die Zuschauer in bestimmten Situationen Geschick beweisen. Los geht es mit einem Zivilcourage-Experiment.



Das ProSieben-Magazin "Galileo" startet eine Themenwoche, bei der die Zuschauer aktiv werden sollen. Es wird getestet, ob sie auch in brisanten Situationen kühlen Kopf zu bewahren und live per App die richtige Entscheidung treffen können. Mit einem Zivilcourage-Experiment startet "Galileo" damit in seine erste interaktive Themenwoche.