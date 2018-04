ProSieben: Joko wird zum "Beginner"

Für den guten Zweck geht Medienmann Joko Winterscheidt in seiner eigenen Show, "Beginner gegen Gewinner", vor die Kamera. Grund dafür ist der "Red Nose Day".



Am Samstag (28. April) ist der Gastgeber der ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" live auf der Mattscheibe zu sehen. Eines ist diesmal in der Sendung des Moderators anders: Profi-Sportler und Laien treten im "Red Nose Day Spezial" gegeneinander an. Dafür geht Joko sogar selbst an den Start, verspricht ProSieben.