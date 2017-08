ProSieben Maxx schnappt sich Anime-Programmpaket

Der Sender ProSieben Maxx hat sich ein exklusives Anime-Serien- und Spielfilmpaket von KSM Anime, einem Label der KSM GmbH, gesichert.



KSM Anime ist einer der führenden Anime Publisher im deutschsprachigen Raum. Hauptbestandteil der Vereinbarung sind die den exklusiven Free-TV-Rechten an der erfolgreichen japanischen Anime-Serie Hunter x Hunter.