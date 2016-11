ProSieben: Olympionikin tanzt für Baden-Württemberg

ProSieben startet bald seine neue große Samstagabend-Show. Bei "Deuschland tanzt" treten 16 Prominente für ihre Bundesländer an. Olympiateilnehmerin Magdalena Brzeska will für Baden-Württemberg den Sieg ertanzen.



"Für mich ist es eine Ehre, unser Bundesland zu vertreten", sagt Magdalena Brzeska, 26-fache Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Sie wird in der ProSieben-Show "Deutschland tanzt" für Baden-Württemberg antreten. Zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter Noemi will sie sich gegen die Konkurrenz aus 15 Bundesländern durchsetzen.