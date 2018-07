ProSieben: Programmwechsel nach neuen "Simpson"-Episoden?

Ständige Wiederholungen auf ProSieben sollen bald eine Ende haben! Doch zunächst werden Homer, Bart und Co. in neuen Folgen zu sehen sein.



Den 14. August sollten Sich Fans der fiktiven Stadt Springfield in den Kalender eintragen. Denn an diesem Tag startet Prosieben die 29. Staffel der "Simpsons", berichtet "DWDL".