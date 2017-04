ProSieben: Völkerballmeisterschaft steht an

Die zweite Ausgabe der "Völkermeisterschaft" ist das nächste Samstagabend-Highlight auf ProSieben. Schauplatz ist das Gerry-Weber-Stadion in Halle (Westfalen). Stars und Sternchen treten gegeneinander an.



Kein Aprilscherz, sondern bitterer Ernst - Am 1. April um 20.15 Uhr richtet ProSieben die zweite Völkerballmeisterschaft aus. Dabei treten verschiedene Prominenten-Teams in der wohlbekannten Schulsportart gegeneinander an.