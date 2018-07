ProSieben sucht Mutige für „Alle gegen Einen“

Einer gegen Deutschland: ProSieben sucht einen Waghalsigen, der alleine gegen eine ganze Nation antritt. Dabei geht es nicht nur um Fähigkeiten, sondern vor allem um Bauchgefühl.



Spieleshows sind ein quotenträchtiges Steckenpferd für ProSieben. Nach dem Ende von "Schlag den Raab" hat man versucht, dieses Konzept mit "Schlag den Star" weiterzuführen. Jetzt probiert man mit "Alle gegen einen" etwas ganz neues aus. Ein Kandidat muss sich alleine gegen ganz Deutschland beweisen.