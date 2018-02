ProSieben zeigt wieder größtes Darts-Turnier der Welt

Die Veltins-Arena auf Schalke wird einmal mehr zum Schauplatz eines der größten Darts-Spektakel der Welt. Im Mai steigt das Turnier der German Darts Master 2018 bei erneut ProSieben und ProSieben Maxx - trotz mäßiger Quoten im letzten Jahr.



Am 25. Mai werden bei der "World Series of Darts - German Darts Masters 2018" gleich acht deutsche Dart-Profis an den Start gehen. ProSieben und ProSieben Maxx begleiten das größte Darts-Event der Welt auf Schalke auch dieses Jahr ausführlich. Mit dabei sind auch der Titelverteidiger Peter Wright und die Nummer eins der Welt Michael van Gerwen.