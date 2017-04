ProSiebenSat.1: Finanzvorstand übernimmt M&A-Ressort

Wie ProSiebenSat.1 mitteilte, wird Dr. Jan Kemper zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand auch das M&A-Ressort des Konzerns ab August übernehmen.



Nach sieben Jahren verlässt der Chief Investment Officer Dr. Ralf Schremper seinen Posten bei ProSiebenSat.1 und wechselt zu Oakley Capital Private Equity nach London. Bereits seit mehreren Jahren sind die Finanzinvestoren langjährige Geschäftspartner von ProSiebenSat.1. So halfen sie bei der Übernahme des Vergleichsportals Verivox sowie der Online-Partnervermittlung Parship Elite Group.