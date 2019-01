ProSiebenSat1: Netflix-Konkurrent schon im Sommer?

ProSiebenSat.1 könnte noch dieses Jahr eine senderübergreifende Streaming-Plattform starten. Es ist ein Versuch, den sinkenden Zuschauerzahlen im linearen TV endlich etwas entgegen zu setzen.



Immer wieder sprießen neue Streamingangebote aus dem Boden. Nun könnten die Giganten im Business, Amazon und Netflix, noch mehr Konkurrenz bekommen. Zumindest wenn es nach dem ProSiebenSat.1-Chef geht. Wie die "Frankfurter Allgemeine" berichtet, hat der Vorstandsvorsitzende Max Conze einen Streamingdienst der Sendeanstalt angekündigt.