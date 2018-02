Produktplatzierung bei "Pastewka" - Brainpool TV stellt richtig

Am Sonntag berichteten wir über Produktplatzierungen bei "Pastewka". Nun bezieht die Produktionsfirma Brainpool TV Stellung.



Wie DIGITAL FERNSEHEN am Sonntag berichtete, hat die Chefin der deutschen Landesmedienanstalten Cornelia Holsten die luxemburgische Medien-Aufsicht AILA in der Sache "Pastewka" hinzugezogen. In der bei Amazon Prime laufenden Comedy-Serie sei das Product Placement nach Auffassung von Holsten Schleichwerbung.