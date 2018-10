Produzent von "Platoon" und "Auf der Flucht" tot

Der Filmproduzent Arnold Kopelson ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er produzierte unter anderem Filme wie "Platoon", "Auf der Flucht", "Sieben" und "Eraser".



Arnold Kopelson, Produzent von Oscar-prämierten Filmen wie "Platoon" und "Auf der Flucht", ist tot. Nach Angaben seiner langjährigen Ehefrau und Geschäftspartnerin Anne Kopelson starb er am Montag in seinem Haus in Beverly Hills, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten. Kopelson wurde 83 Jahre alt.