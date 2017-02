"Protokolle des Bösen" von A&E beim FernsehKrimi-Festival

Bereits zum 13. Mal findet das Deutsche FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden statt. Mit der Eigenproduktion des Pay-TV-Senders A&E "Protokolle des Bösen" zeigt das Festival Krimis direkt aus der Realität.



Am 9. März findet erneut das Deutsche FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden statt. Das 13. seiner Art lädt erneut mit einer guten Mischung aus Krimis aller Gattungen ein. TrueCrime steht dieses Mal mit "Protokolle des Bösen" auf dem Programm. Das vom Pay-TV-Sender A&E produzierte Format basiert auf Interviews, die Profiler Stephan Harbort mit Schwerverbrechern in deutschen Gefängnissen führte. Harbort steht dabei als Interviewer selbst vor der Kamera. Die Kriminellen wurden mit prominenten Darstellern und Darstellerinnen besetzt.