"Puls 4 News" bekommen neues Design

Alles neu macht der März: Die "Puls 4 News" werden rundum renoviert und auch neue Gesichter stoßen zum Team. Der Neustart erfolgt nächste Woche.



Die "Puls 4 News" sind ein zentrales Element des journalistischen Angebotes bei dem österreichischen Privatsender, der zu ProSiebenSat.1 gehört. Nachdem vor rund fünf Jahren aus den "Austria News" die "Puls 4 News" wurden, steht nun wieder ein Relaunch an. Der Name bleibt dieses Mal zwar gleich, doch ändert sich nun der optische Auftritt und auch ein neues Moderatoren-Duo kommt hinzu. Start für die neu designten Nachrichten ist der kommende Montag.