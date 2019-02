Pumuckl kehrt auch ins TV zurück

Pumuckl kehrt nach Jahren zurück ins Fernsehen. Nach dem Comeback auf Amazons Streamingplattform zum 1. März wird es im April auch im linearen TV so weit sein, die klassischen Episoden jedoch erst später.



Vom 15. April an treibt der kleine rothaarige Kobold nach langjähriger Pause wieder auf den Bildschirmen seine Späße. Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt dann von Montag bis Donnerstag jeweils am frühen Nachmittag eine Doppelfolge "Pumuckls Abenteuer". In der 13-teiligen Serie aus dem Jahr 1999 zieht es Pumuckl, gesprochen von Hans Clarin, in die weite Welt. Zu sehen ist Pumuckl auch via Streaming bei Amazon Prime Video.