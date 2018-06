"PussyTerror TV" im Zeichen der Fußball-WM

Gleich am Eröffnungstag der Fußball-WM in Russland will uns Carolin Kebekus im "PussyTerror TV" am Donnerstag zeigen, dass Frauen und Fußball einfach zusammen gehören.



Gemeinsam mit der Moderatorin Jeannine Michaelsen wird sie in der Sendung bekannte Balladen unter dem Titel "Ball-Balladen" zu Hymnen auf den Fußball umdichten. Mit Moderator und Comedy-Autor Micky Beisenherz wird sie sich lustige Fußball-Bildchen ansehen und über seine neue Latenight-WM-Sendung im Ersten sprechen. Meldungen zu diesem Thema

Und auch die beiden YouTube-Sternchen "Rebecca und Larissa" (aka Carolin Kebekus und Martina Hill) werden ihren Beitrag zur Fußball-WM zeigen.



Auf der Stand-Up-Bühne von "PussyTerror TV" steht diesmal Comedy-Shootingstar und Autor Felix Lobrecht.



"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" läuft am Donnerstag, 14. Juni um 22.45 Uhr im Ersten.