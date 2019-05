QVC bester Versandhändler Deutschlands

Das F.A.Z.-Institut, die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) und 2HMforum haben auch in diesem Jahr eine Studie zur Kundenzufriedenheit bei Handelsunternehmen verfasst und das Zertifikat "Deutschlands Kundenchampions 2019" vergeben.



Das Multichannel-Unternehmen QVC belegt demnach einem ersten Platz in der Branchenkategorie "Versandhandel" und gehört zu den besten drei Unternehmen in der übergeordneten Kategorie "500 bis 4.999 Mitarbeiter/B2C".