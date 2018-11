Qualcomm rückt tief ins Minus

Das Scheitern des NXP-Kaufs drückt den Chipkonzern Qualcomm tief in die roten Zahlen.



Der Chipkonzern Qualcomm ist durch eine Milliardenzahlung nach dem Scheitern der Übernahme des Konkurrenten NXP tief in die roten Zahlen gerutscht. Im vergangenen Quartal gab es einen Verlust von 500 Millionen Dollar, wie die kalifornische Firma nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.