Quatsch Comedy Club: 25. Jubiläum ab Donnerstag auf Sky 1

Der Quatsch Comedy Club kehrt zurück! Diese Woche mit dem Jubiläum zum 25. Geburtstag los. Erwartet werden neben Quatsch-Legenden auch Newcomer der letzten Jahre.



Am Donnerstag, den 16. November, liefert Sky 1 um 20.15 Uhr das Comeback des "Quatsch Comedy Clubs". In der ersten Show der 18-teiligen Jubiläumsstaffel führt Michael Mittermeier durch die Stand-Up-Einlagen von Benaissa, Johnny Armstrong und Hazel Brugger.