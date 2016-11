Quentin Tarantino will nur noch zwei Filme drehen

"Pulp Fiction" und die "Kill Bill"-Filme sind nur zwei der Werke, die Quentin Tarantino im Laufe seiner Karriere vorgelegt hat. Doch damit soll in Kürze Schluss sein. Der Kultregisseur kündigte an, nur noch zwei Filme produzieren zu wollen.



Der Regisseur Quentin Tarantino (53) hat bekräftigt, dass er nur noch zwei weitere Filme drehen will. "Noch zwei, dann hör' ich auf. Boom. Erzählt's weiter", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Konferenz in San Diego. Der Kultregisseur hatte zuvor seine Fans bereits mehrfach darauf eingestimmt, dass nach zehn Filmen Schluss sein wird. Die zweiteilige "Kill Bill"-Geschichte zählt er dabei als einen Film.