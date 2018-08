Quoten: Spielshow unterliegt Krimis und Liebeskomödie

RTL zeigt neue Folgen seiner Gameshow "The Wall", kommt aber quotentechnisch nicht an den Filmwiederholungen von ARD und ZDF vorbei.



Im Hitzesommer ist die Lust auf Fernsehen gering: Zur besten Sendezeit am Freitagabend haben ZDF-Krimiwiederholungen mit etwa drei Millionen Zuschauern den Quotensieg geholt. Die Folge "Kein Entrinnen" aus der Krimiserie "Der Alte" verfolgten ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,11 Millionen (14,6 Prozent). Die anschließende Wiederholung der Folge "Hochvirulent" von 2015 aus der Reihe "Letzte Spur Berlin" sahen ab 21.15 Uhr 3,21 Millionen (14,7 Prozent).