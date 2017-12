Quotenduell zu Weihnachten: "Tatort" knapp vor "Traumschiff"

ARD-"Tatort" und ZDF-"Traumschiff" lagen am zweiten Weihnachtsabend beim TV-Publikum eng beieinander: Der neue Fall des Ermittlerteams Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) aus Weimar interessierte ab 20.15 Uhr im Ersten 5,92 Millionen Zuschauer.



Das war für einen "Tatort" ein ziemlich schwacher Wert. Die Folge "Dunkle Zeit" mit Wotan Wilke Möhring am Sonntag davor hatte 7,87 Millionen Zuschauer (22,2 Prozent) - und schon das galt nicht als überragend.