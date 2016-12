Quotenkampf der Samstagabendshows: Spaß gewinnt

Die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" hat am Samstagabend zur besten Sendezeit den Quotensieg geholt. Im Schnitt 4,82 Millionen Menschen sahen die von Guido Cantz moderierte Sendung, in der unter anderem Schlagerstar Helene Fischer auftrat.



Das entsprach einem Marktanteil von 17 Prozent. Auf Platz zwei um 20.15 Uhr landete die RTL-Castingshow "Das Supertalent" mit 4,01 Millionen Zuschauern (13,9 Prozent). Die von Johannes B. Kerner im ZDF moderierte Benefizgala "Ein Herz für Kinder", in der Promis Sependen für den guten Zweck sammeln, erreichte 3,4 Millionen Zuschauer und kam auf 12,2 Prozent.