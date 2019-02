Quotensieg für "Vermisst in Berlin"

TV-Drama vor Tier-Doku: Mit "Vermisst in Berlin" lässt das ZDF die Konkurrenz deutlich hinter sich. Das Erste punktet mit einer Dokumentation über Eisbären im Nordpolarmeer.



Das TV-Drama "Vermisst in Berlin" mit Jördis Triebel in der Hauptrolle hatte am Montag mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 5,88 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr im ZDF die Geschichte von der Ex-Ermittlerin, der nachts ein Kind vors Auto läuft und anschließend in der Dunkelheit verschwindet. Der Marktanteil lag bei 18,7 Prozent - nicht ganz jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.