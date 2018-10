Quotenstärkste Serien: Was schauen die Nachbarländer?

Hierzulande ist der "Tatort" die beliebteste TV-Produktion. Aber auch in den Nachbarländern stehen Krimiserien in der Publikumsgunst oben. In Österreich sind es etwas überraschend "Die Rosenheim Cops".



In Deutschland ist der sonntägliche "Tatort" die unumstrittene Nummer eins beim Fernsehpublikum. 8,91 Millionen Zuschauer wurden im Schnitt im vergangenen Jahr pro Erstausstrahlung bei 35 Filmen gemessen - der tiefste Stand nach sechs Jahren zwar, aber immer noch absolute Spitze im Vergleich mit anderen Fiction-Produktionen im deutschen Fernsehen. Etwa jeder Neunte von rund 80 Millionen Menschen hierzulande. Doch welche Produktionen spielen in den Nachbarländern die führende Rolle - von Sport und Nachrichten einmal abgesehen?