RAF-"Tatort" lässt Konkurrenz weit hinter sich

Der "Tatort" hat am Sonntag noch eindeutiger als sonst das Fernsehen dominiert - der ZDF-Film folgte mit deutlichem Abstand.



Erneut großes Interesse am "Tatort": Den Stuttgarter Fall "Der rote Schatten" sahen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 9,27 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 27,2 Prozent. Die Stuttgarter Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) müssen darin den Mord an einer Frau in der Badewanne aufklären - die Spuren führen die Kommissare weit in die Zeit des Deutschen Herbstes und den RAF-Terror zurück.