RBB: "Identitäre Bewegung" sorgt für Störung von Live-Sendung

Die rechtsgerichtete "Identitäre Bewegung" hat am Montag für mächtig Aufregung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gesorgt. Die unter Beobachtung vom Verfassungsschutz stehende Bewegung hat eine Live-Sendung erheblich gestört.



Mitglieder der rechtsgerichteten "Identitären Bewegung" haben am Montagabend nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) eine Live-Übertragung des Senders gestört. Während eines Gesprächs des Moderators Jakob Augstein mit der Theologin Margot Käßmann zum Thema Flüchtlinge für Radioeins in Kooperation mit der Wochenzeitung "Freitag" hätten junge Männer Parolen gerufen. Sie seien daraufhin aus dem Maxim-Gorki-Theater geleitet worden, teilte der RBB am Dienstag mit. Der Polizei lagen keine Hinweise auf die Störung vor.