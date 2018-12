RBB launcht App zum Fontane-Jahr 2019

Im Dezember 2019 jährt sich Theodor Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Aus diesem Anlass hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) die App "Fontane" entwickelt.



Die App soll Nutzer dazu einladen, in Berlin und Brandenburg Spuren des bekannten deutschen Schriftstellers zu entdecken und seine Wege und Werke zu erkunden. Bereits 120 Orte in der Region sind in der App enthalten.