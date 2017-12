RBB rechnet mit 83,2 Millionen Euro Minus für 2018

Die Rundfunkräte von Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und Radio Bremen haben ihre Wirtschaftspläne für das kommende Jahr vorgelegt, die unterschiedlicher nicht sein könnten.



Während der RBB von tiefroten Zahlen im kommenden Jahr ausgeht, erwartet Radio Bremen einen kleinen Gewinn. Nach den Berechnungen wird der RBB im kommenden Jahr einen Fehlbetrag von 83,2 Millionen Euro erwirtschaften und muss wie der NDR und der MDR auf die zwischen 2013 und 2016 angesparte Beitragsrücklage zurückgreifen.