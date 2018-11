RBB zeigt Berlin-Chronik "Schicksalsjahre einer Stadt"

Der RBB startet heute eine lange TV-Chronik als wöchentliche Samstagabend-Reihe. Für "Schicksalsjahre einer Stadt" wurden tausende Stunden Archivmaterial über die Hauptstadt gesichtet.



Die Schrippe soll plötzlich 8 statt 7 Pfennig kosten: Der Brötchenpreis war anno 1961 in Berlin ein Aufreger. 1968 trat Udo Jürgens vor Häftlingen in Plötzensee auf. Und 1973 war das Jahr, in dem die Schauspielerin Evelyn Künneke und der schwule Regisseur Rosa von Praunheim die Zeitungsleser mit ihrer angeblichen Verlobung unterhielten. Berliner Geschichte: Das ist nicht nur Mauerbau und Kalter Krieg, sondern auch Alltag und Tratsch.