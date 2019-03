RBB zeigt ab nächster Woche die britische Kultserie "Die 2"

"Die 2" war in den 70er-Jahren kult - nun kehren sie beim RBB zurück. In der Serie mit Roger Moore und Tony Curtis dreht sich alles um coole Typen, schnelle Autos und witzige Dialoge.



Ab dem 6. April läuft die Kultserie "Die 2" im Programm des RBB. DIe Hauptfiguren sind der amerikanische Selfmademan und Öl-Millionär Danny Wilde (Tony Curtis) und der britischen Adelige Lord Brett Sinclair (Roger Moore).



Den beiden Schauspieler waren ihre Rollen, wie auf Leib geschneidert. Moore qualifizierte sich durch seine Coolness damals gar dafür, dem legendären Sean Connery als James-Bond-Darsteller nachzufolgen.