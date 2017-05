RFT Kabel: Startschuss für freies WLAN in Brandenburg gefallen

In der Stadt Brandenburg fällt der Startschuss für öffentliches WLAN. Verantwortlich zeigt sich hierfür der Netzbetreiber RFT Kabel.



Die Stadt Brandenburg reagiert auf die Zunahme der mobilen, internetfähigen Endgeräte. Ein kostenfreies öffentliches WLAN-Netzwerk wird den Brandenburgern und allen Besuchern künftig zur Verfügung stehen. Bis dem so ist, wird es aber noch ein wenig dauern. Hinter dem umfangreichen Projekt steckt der Netzbetreiber RFT Kabel.