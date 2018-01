RTL 2: "Die Wollnys" gehen auf Bootstour

Die TV-Großfamilie braucht Urlaub: Bei RTL 2 gehen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" aus diesem Grund auf Bootstour. Der Urlaubsalltag bringt trotzdem jede Menge Chaos mit sich.



Die elfköpfige Familie der Wollnys will sich auf RTL 2 von den Renovierungsarbeiten an ihrem Haus in Neuss am Rhein erholen. In "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" können die Zuschauer am 3. Januar bei ihrer Tour auf einem Boot durch Ostfriesland dabei sein.