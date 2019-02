RTL 2 feiert 10-jähriges Jubiläum mit "Trödeltrupp"-Marathon

"Der Trödeltrupp" feiert seinen 10. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat RTL 2 neue und alte Folgen der Chaos-Sendung herausgesucht und zeigt besondere Fundstücke.



Seit zehn Jahren sind Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino im Kampf gegen das Chaos im Einsatz. Als "Der Trödeltrupp" haben RTL 2-Zuschauer die Experten in bereits mehr als 700 Episoden sehen können. Dieses Jubiläum feiert der Privatsender am 23. und 24. Februar mit einem "Trödeltrupp"-Marathon.

In zehn Jahren haben die Trödler jede Menge kuriose Abenteuer und Bewegendes erlebt. RTL 2 lässt die lustigsten, aufregendsten, haarsträubendsten und herzzerreißendsten Momente Revue passieren. Ein Wochenende lang dreht sich alles um das Team, das sich zur Mission gemacht hat, wertvolle Schätzchen aufzuspüren und Familien in Not zu helfen.